参政党高知県連は2027年春に予定されている統一地方選挙に向けて、高知県議会議員の高知市選挙区や高知市議会議員選挙など4つの選挙区を重点区にする方針を発表しました。4月16日、高知県庁で参政党高知県連が会見を開き、来年春の統一地方選挙に向けた方針を発表しました。参政党は、次の統一地方選挙で全国で600人の候補者を擁立し、500人の当選を目指しています。高知県内の参政党の地方議員は、高知市と南国市にそれそれ市議会