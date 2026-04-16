天童市内のコンビニエンスストアで35円のドレッシング1個を万引きしたとして、60歳の男が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、天童市に住む無職の男（60）です。警察によりますと、男は4月16日午後1時半ごろ、天童市内のコンビニエンスストアで、販売価格35円のドレッシング1個を盗んだ疑いが持たれています。当時、警戒中だった警察官が犯行を目撃し、その場で現行犯逮捕したということです。警察が詳しい動機など