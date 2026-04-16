【新華社重慶4月16日】中国重慶市永川区にある重慶智能工程職業学院の大学生チームが開発したスマート農作業システムがこのほど、正式に発表された。山間部や丘陵地帯でのスマート農業の実用化を中核スマート製造技術で後押しする。システムは山間部や丘陵地帯などの複雑な地形に合わせて設計され、従来の農業機械作業の課題を解決する。機械本体はリチウムイオン電池で駆動し、グリーン（環境配慮型）、低騒音、二酸化炭素（C