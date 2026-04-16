夏の贈り物やプチギフトにぴったりな、銀座コージーコーナーの季節限定スイーツが登場♡フルーツの魅力をぎゅっと閉じ込めたマドレーヌは、ひと口ごとに広がる爽やかな味わいが魅力です。見た目も華やかで、気分まで明るくしてくれるラインアップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。 フルーツ香る夏限定マドレーヌ 「夏のマドレ