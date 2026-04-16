「阪神−巨人」（１６日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手（２７）が反撃の一発を放った。３点を先制された直後の初回だ。２死一塁で田中将の初球、高め１４５キロを捉えた。高々と舞い上がった打球は、中堅スタンドギリギリに吸い込まれる４号２ラン。スタンドからは驚き交じりの声も漏れた。「打ったのはストレート。先制されて何とか取り返そうと打席に入ったので、良い結果に繋がってよかったです。力強いスイングが