消費者庁は１６日、トイレなどの給排水設備の修繕工事を行う訪問販売業の男性２人に対し、特定商取引法違反（再勧誘の禁止など）で３か月の一部業務停止命令などを出したと発表した。命令は１５日付。発表によると、２人は「関東総合設備」の屋号でウェブサイト「水の修理工房２４」などを運営し、水回り工事を「１５０円から」などと宣伝。２０２４年１２月から２５年１月、顧客から「他の業者に依頼する」と断られても、執拗