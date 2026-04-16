共産党の田村智子委員長は16日の記者会見で、殺傷能力のある武器輸出の解禁が、近く閣議決定される見通しとなっていることに猛反発した。【映像】「死の商人の国になるのか」発言の瞬間（実際の様子）現在、武器の輸出は5類型（救難、輸送、警戒、監視、掃海）に限られているが、これが撤廃され、殺傷能力のある武器の輸出が解禁されることになる見込みだ。田村委員長は「政府案として報道されている内容を見ると、紛争当事