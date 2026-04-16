日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨むサッカー日本代表に、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏がナショナルコーチングスタッフとして就任することが決まったと発表した。この日の理事会で選任が報告された。ＪＦＡを通じて発表された中村俊輔氏のコメントは以下の通り。「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました。ワールドカップ本大会を目前に控