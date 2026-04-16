インドネシアを拠点とした特殊詐欺に関わった疑いで、現地当局に拘束されていた日本人13人が強制送還され、警視庁に逮捕されました。社会部・宇佐美輝記者：インドネシアで拘束されていた男13人が羽田空港に到着しました。20代から50代の日本人の男13人は、警察官などを装って60代の女性にうその電話をかけ、あわせて800万円分の暗号資産をだまし取った疑いが持たれています。13人は3月、インドネシアの首都ジャカルタ近郊で現地当