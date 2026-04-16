個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 復活してほしい優待銘柄があれば教えてください「桐谷さんが、優待で復活してほしい銘柄はありますか？」（なぎーさん/30代）A. 「復活してほしい株主優待といえば、10年間続いたオリックスですね」（桐谷さん）オリックス＜8591＞の優待は本当によかったんです