大原温泉は、素朴な山里の風情を残す京都・大原の地に、2004年に湧出した温泉です。周囲を山々に囲まれたのどかな田舎風景の中にあり、ゆったりとした時間を過ごせるのが大きな魅力です。泉質は「単純温泉（弱アルカリ性低張性泉）」で、無色透明、刺激が少なく、お肌にしっとりとなじむことから「美肌の湯」とも呼ばれています。慢性消化器病や疲労回復、冷え性、病後・外傷後の療養など幅広い効能が期待されています。2026年の今