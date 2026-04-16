スターバックス コーヒー公式X（旧Twitter）は4月15日に投稿を更新。17日よりキャラメル マキアートが新しくなって登場することを発表しました。【写真】スタバがキャラメル マキアートをリニューアルキャラメル マキアートがリニューアル！同アカウントは「キャラメル マキアートが4/17(金)新しくなって登場キャラメルソースの香ばしさとバニラビーンズシロップに甘くとろけるオフタイム。ふわふわミルク×エスプレッソでほっと