数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！複雑に見える数式も、パズルを解くような感覚で向き合えば意外な答えが見えてくるものです。リラックスして、柔軟な思考を働かせてみましょう。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。63 □ 7 □ 5 = 14 ヒント：まずは「63」と「7」をどう組み合わせれば、ゴールである「14」に近づきやすい数字が作れるかを考えてみましょ