艶消しボディの特別仕様車を追加！BMWジャパンは2026年4月15日、コンパクトSUV「X1 M35i xDrive」に特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を追加して発売しました。 納車は本年4月中旬以降を予定しているといいます。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「カローラクロス」サイズの新「“四駆”SUV」です！（59枚）X1はBMWが展開しているクロスオーバーSUV（BMWではSAVと呼称）のなかでは最もコンパ