なにわ男子 高橋恭平がInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：高橋恭平×高橋ひかる×岩瀬洋志『山口くんはワルくない』予告編公開 投稿された写真は、高橋が千切豹馬役で出演する実写版『ブルーロック』で共演した俳優の綱啓永とのツーショット。2人は夜の東京ディズニーランドで仲良く自撮り、高橋は『おしゃれキャット』マリーちゃん、綱は2025年12月4日に発売されたミニーカ