現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝の第２レグで、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは、守田英正を擁するスポルティングとホームで対戦。スコアレスドローで終わるも、第１レグを１−０で制していたため、ベスト４進出を決めた。ここにきて、アーセナルは明らかに失速している。直近の公式戦５試合でわずか１勝。唯一の白星はスポルティングとの前回対戦だ。プレミアリーグ首位を独走していたが、