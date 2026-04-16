日本サッカー協会（JFA）は４月16日、北中米ワールドカップに参加する日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表MF中村俊輔氏が就任すると発表した。日本代表で10番を背負い、２度のW杯出場を果たした名手は、JFAを通じてこうコメントを発表している。「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました。 ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによ