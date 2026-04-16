人生100年時代に向けて、老後をいかに有意義に過ごすかが課題です。新潟市で、親の介護とボランティア活動を両立する74歳の老いて輝く男性ピアニストを取材しました。 音楽の生演奏を楽しめるお店『木もれ日の店 よっ家(ち)』。男性が電子ピアノでBGMを奏でています。 新潟市に住む若林修さん(74歳)。ギターを持った男性が転職で大阪に旅立つ2時間前にやってきました。若林さんも演奏に加わります。ギターの