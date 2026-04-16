16日、広島市でも今年初めての「夏日」を観測しました。こんな日に青空の下で楽しみたい「バーベキュー」の施設が街中にオープンしました。15日の雨から一転、16日は日差しが降り注ぎました。広島市中区では最高気温が26・3℃と2026年になり初めての「夏日」に。このほか、県内5地点で今年一番の暑さとなりました。■兵庫県から「からっとしていて、いい天気」「暑いです。半袖でいけるくらい」そんな陽気