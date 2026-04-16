招致活動の再始動につながるでしょうか。冬季オリンピック・パラリンピックの開催を希望している北海道町村会の棚野会長は、札幌市の秋元市長に「冬季五輪を分散型で開催するよう伝えた」と明らかにしました。（棚野孝夫会長）「冬季オリンピックの北海道開催をともに願うとともに、その際にはできるだけ分散型での開催を率直にお伝えさせていただいた」４月１６日に開かれた北海道町村会の定期総会です。棚野会長は冬季オリンピッ