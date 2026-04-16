京都府南丹市で行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。この時間までの最新情報を伝えてもらいます。京都府警南丹警察署前から中継です。16日午前中に捜査本部の設置が発表されましたが、警察署の前では夕方になっても多くの報道陣が詰めかけていて、事件の注目度の高さが伺えます。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者は、午後0時半ごろ、京都地検に身柄を送られました。車に乗り込む際には
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