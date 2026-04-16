◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(16日、阪神甲子園球場)巨人の田中将大投手が阪神戦に先発登板。初回に佐藤輝明選手に2ランホームランを打たれ2点を失いました。田中投手は前回登板の広島戦で、7回被安打3、1失点の力投を披露。田中投手に勝ちはつきませんでしたが、チームの勝利に貢献しました。今季3度目の登板となったこの日はダルベック選手のホームランで3点の援護を受け迎えた初回、先頭の近本光司選手はセカンドゴロに打ち