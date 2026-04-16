◇ナ・リーグドジャース8―2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に「8番・遊撃」で先発出場。2回の第1打席で今季1号となる本塁打を放った。0−0の2回、2死からラッシングが二塁打で出塁すると、キム・ヘソンは相手先発・ホームズの真ん中付近のシンカーを捉え、右中間スタンド最前列に先制2ランを運んだ。ダイヤモンドを一周