「赤城雷神杯・Ｇ１」（１６日、桐生）１６日の５日目５Ｒ発売中から、群馬支部の選手が提供したグッズのチャリティーオークションが開催された。壇上には坂本雄紀（３１）＝群馬・１２７期・Ａ２＝をはじめとする６人の群馬支部の若手が登場し、オークションを盛り上げた。序盤には大沢普司（群馬）のヘルメットや毒島誠（群馬）のグランプリ優勝バナーが２万円で落札。終盤のレーシングウエアコーナーでは会場のボルテージ