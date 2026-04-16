元AKB48で女優の前田敦子（34）が16日、自身のインスタグラムを更新し、7歳の長男が選んで、撮影もしてくれたというコーディネートを披露した。前田はデニムのジャケットとパンツ姿で「今回コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。良いセンスプロデュースしてくれるの可愛いよう」と報告。また、着用した服はスリードッツと紹介し「とにかく着心地がよくて、今回はTシャツにデニムジャケットを合わ