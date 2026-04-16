スノーボード女子で３大会連続五輪代表の岩渕麗楽（２４）が１６日、雰囲気一変のイメチェン姿を公開した。「日本の春を満喫」とつづり、伸びていた髪をばっさり切って、ゆるふわボブになった姿などを投稿した。コメント欄やＳＮＳなどでは「可愛い」、「声出た、かわいい」、「髪短いのも可愛くて好き」、「とっても素敵です」、「キャワい〜い」、「マジか！？」、「うわ〜！めっちゃかわいい」との声が寄せられていた。