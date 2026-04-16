中東情勢が緊迫する中、4月以降、大手メーカーからは、塩化ビニール樹脂を1キロ当たり30円以上、断熱材を40％、エラストマー製品やラテックス製品を1キロ当たり160円以上など、値上げの動きが相次いでいる。その中でも、石油由来製品の原料となるナフサの供給不安が、東京の町工場をじわじわと追い詰めている。東京都産業労働局の最新の「東京の中小企業の現状（製造業編）」によると、都内の製造業事業所数は約3万9000事業所にの