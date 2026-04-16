東京・新宿駅前で憲法9条改正反対を訴える集会に参加する人たち＝16日夕「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」など、憲法9条改正に反対する六つの市民団体は16日、東京・新宿駅前で、政府や国会に9条堅持を求める署名を呼びかけた。連帯の意思を示す小型ライトを持った人が集まり「平和を守ろう」と声を上げた。署名集めは1日に始めた。呼びかけ文では、政府が進める防衛費増額や自衛隊基地へのミサイル配備につ