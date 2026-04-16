１６日午後１時５５分頃、滋賀県高島市マキノ町西浜の琵琶湖で、「カヤックが強風に流され、戻れない」と１１０番があった。県警高島署などによると、１人乗りカヤック８艇と２人乗り１６艇が沖合５００メートル付近で一時漂流した。カヤックには大阪市の中学生ら４０人が乗っており、午後３時半頃までに救助されるなどしたが、生徒５人を含む８人が低体温症で病院に搬送された。彦根地方気象台によると、当時は同県全域に強