16日午後1時55分ごろ、滋賀県高島市マキノ町西浜の琵琶湖で10艇前後のカヤックが強風にあおられ、中学生ら10人以上が沖合500メートル付近まで流された。数時間後に高島署と消防が全員を救助した。中学生5人とインストラクター3人の計8人が低体温症で病院に搬送され、いずれも症状は軽いとみられる。署によると、大阪府内の中学で、1年生約30人が1泊2日の宿泊研修中にインストラクターの指導を受けながらカヤックを体験していた