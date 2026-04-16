埼玉・新座市のアパートで女性の遺体が見つかった事件で、警察は元交際相手の男を女性を殺害した疑いで逮捕しました。山口新容疑者（53）は2026年1月、山本早苗さん（当時51）を何らかの方法で窒息させて殺害した疑いが持たれています。山本さんは帰宅したところを連れ去られ、その後、新座市の山口容疑者の自宅アパートで遺体で見つかっていました。調べに対し、山口容疑者は「やっていません」と容疑を否認しているということで