NHK大阪放送局の局長定例会見が16日、大阪市の同局で行われ、24日付で退任する平匠子局長があいさつした。平局長は昨年4月に就任。「大阪・関西万博から始まり、放送100年、BK100年、そして、阪神のリーグ優勝にノーベル賞受賞者が2名、大阪大学、京都大学から輩出された。大阪制作の後期朝ドラ『ばけばけ』も喜んでいただいた。『何か持ってるね』って言っていただいて、すごく楽しい、充実した、あっという間の1年でした」と感慨