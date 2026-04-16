6年前に発生した金沢市の繁華街で2人が死傷した連続ひき逃げ事件。亡くなった女性の遺族が損害賠償を求めていた裁判で、同乗者3人との和解が成立したことが分かりました。この事件は、2020年12月、当時19才の少年が酒を飲んだ後に車を運転し、相次いで2人をはねて、このうち高齢女性1人を死亡させたものです。元少年は、刑事裁判で懲役14年の実刑判決を受け、その後、遺族が損害賠償を求める裁判では、約4860万円の支払いが命じら