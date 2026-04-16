宇都宮動物園（栃木県宇都宮市）は、園内初となる室内展示場を新設し、４月２９日（水）より一般公開する。新展示エリアでは、ナマケモノのペアが同動物園に初登場する。動物が園路の上をゆっくりと移動する「半開放展示」を予定しており、来園者の頭上を移動する様子を間近で見ることができる。そのほか、ミーアキャット、モルモット、キボウシインコ、ミニブタなど５種を展示する予定。また、新施設では獣舎の一部を来園者