自民党石川県連は16日、次の役員人事について協議し、幹事長に輪島市選出の宮下正博県議をあてることなどを決めました。新たに就任した石川県の山野知事との向き合いや、来年春の統一地方選挙など重要な局面をむかえる自民党石川県連。16日に開かれた協議会では、次期会長については衆院議員の佐々木紀氏が内定したことが報告されました。その後の役員会では、会長以外の役員人事も協議し、石川県連内の調整役となる幹事長には、輪