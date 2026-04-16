ＮＨＫ大阪放送局制作の情報番組「ほっと関西」（月〜金曜・後６時１０分）で３年ぶりにキャスターに返り咲いた二宮直輝アナウンサーが１６日、大阪市中央区の同局で会見に臨み、「ＮＨＫのど自慢」（日曜・後０時１５分）の後任司会者として入れ違いで東京所属となった高瀬耕造アナウンサーにエールを送った。冒頭で「番組ＨＰで私の名前が１文字間違ってまして。『まだまだこれからだぞ』と見て思いました」と笑わせた二宮直