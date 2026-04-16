取手競輪Ｆ?「日刊スポーツ賞」最終日が１６日に行われ、今開催限りでの現役引退を表明していた岩崎ゆみこ（３０＝茨城）が１０Ｒガールズ決勝に臨み、前々に攻めて見せ場をつくるも５着でラストランを終えた。選手紹介から大声援に包まれた。「平日にもかかわらず大勢の方に応援していただいてうれしかったし、お世話になった取手で最後に走れて良かった」。レース後には同期を中心とした仲間たちから花束を送られ、何度も何