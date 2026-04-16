【モデルプレス＝2026/04/16】KEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光が4月16日、都内で開催された『ダッドシューズ 2026』（4月16日〜22日東京・シアター1010、4月25日・26日愛知・アイプラザ豊橋 講堂、5月2日〜4日大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演）取材会に出席。差し入れで振る舞った料理を明かした。【写真】STARTOジュニア主演舞台、出演キャスト一覧◆佐々木大光、差し入れで振る舞った料理明かす本作は、ダッド