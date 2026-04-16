京都府南丹市内の山林で男児の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された会社員の父親（37）が殺害も自供したと、報道各社が報じ始めている。ただ、司法解剖の結果、死因は分からなかったと報じられており、事件にはまだ不可解な点も多い。刑事事件に詳しい識者は、府警の捜査本部がクリアすべき課題をいくつか指摘している。虐待などに関する相談はなかったというが、どんな動機がメガネをかけ、マスクをした父親が、捜