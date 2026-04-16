香川県庁 16日、午後2時5分、香川県の公式Xアカウントに「南海トラフ臨時情報が発表された」と誤った情報が掲載されました。 県は約30分後にこの投稿を削除し、その後、訂正文を投稿しました。 県によりますと、高松地方気象台との間で行った地震や津波に関連する通信メッセージの受信状況を確認する訓練の内容が、何らかの不具合で誤って投稿されたということです。