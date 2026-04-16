現在の米中関係は短期的には「相思相愛」 ─現在の米中関係についてどう見ていますか。 垂米中関係は一見対立しているように見えても、「米中ディール」があるかも知れないと言われるように、利害調整と競争が交錯している状態だと言えるでしょう。単純な対立関係だけとは言えないと思います。 現在、米中は短期的には、相互に安定を求める関係にあると見ています。いわば一種の「相思相愛」とも言える