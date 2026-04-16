相手の同意がない性的行為やSNSを通じた性被害の防止を若い世代に呼びかけるキャンペーンが16日、山形市で行われました。年度初めの4月は、進学や就職で環境が変わり、新たな出会いによってさまざまな性被害の発生が懸念されます。こうした中、若い世代の人たちに被害防止を呼びかけていこうと、山形警察署が16日朝、キャンペーンを行いました。山形市のJR山形駅では警察官や大学生のボランティアたちが性暴力から身を