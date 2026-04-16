寒河江市では16日、ハウスサクランボの出発式が行われました。山形県内の露地物は2年連続で記録的な不作となっていて、県は徹底した授粉対策を呼び掛けています。JAさがえ西村山で行われた出発式には、JA関係者や管内の行政トップらが出席し、テープカットをして出発を祝いました。今シーズンのハウスものは3月下旬から出荷が始まり、5月10日ごろにピークを迎えます。6月上旬までに、およそ40トンの出荷を見込ん