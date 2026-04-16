高知県の今城教育長が、今年度（2026年）採用された教職員を対象にした研修で、子どもたちの手本となる品格と倫理観を兼ね備えた人になって欲しいと呼びかけました。高知市の県教育センターでおこなわれた研修には、今年度高知県（2026年）で採用された教員など約170人が参加しました。この中で、今城純子教育長は、2025年7月、当時の新人教員が児童を盗撮するといった事件を起こしたことをあげ、品格と倫理性を強く持ち続け