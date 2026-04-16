酒田市のビニールハウスで、クマによるとみられるイチゴの被害が16日朝までに5件、相次いで発生しました。市はパトロールや箱わなの設置など対策を進めています。酒田市環境衛生課によりますと15日午後5時前、酒田市浜中の市斎場から北におよそ500メートルの国道112号の路上でクマ1頭が目撃されました。さらに、16日午前6時ごろにはそこから500メートルほど北の十里塚地区でクマ1頭が目撃されました。同一