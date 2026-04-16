住宅設備大手のTOTOは、中東情勢の影響で見合わせていたユニットバスの新規受注を20日から段階的に再開すると明らかにしました。TOTOは、原油価格が高騰するなか、ナフサ由来の有機溶剤などの調達が不安定になっていることから、13日からユニットバスについて新たな注文の受付を停止していました。こうしたなかTOTOはきょう、「経済産業省によるメーカーへの働きかけで原材料の供給・継続のメドが立ったため」などとして、20日から