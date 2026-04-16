◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(16日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明選手がホームランを放ち2点を返しました。阪神先発のルーカス投手は初回、巨人の4番・ダルベック選手に3ランを浴び、3点を失います。それでもその裏、阪神は中野拓夢選手がヒットで出塁すると2アウトランナー1塁で佐藤選手が打席へ。巨人先発の田中将大投手の初球をとらえるとセンターバックスクリーンへ今季4号の2ランホームランで2-3と1点差に迫りました。