16人組ダンス&ボーカルグループTHE RAMPAGEの神谷健太さんが自身のインスタグラムを更新。「群発頭痛」の群発期に入ったことを公表しました。 【写真を見る】【 THE RAMPAGE・神谷健太 】「僕は10年以上前から群発頭痛という持病を持っています」世界三大激痛の持病を公表「色々な方に知って頂ける事で、救える事が沢山ある」神谷さんは「皆さん「群発頭痛」という言葉をご存知ですか？」と書き出し、「有病率は全人