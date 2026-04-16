◇プロ野球パ・リーグソフトバンクｰ楽天(16日、北九州)楽天に2連敗でゲーム差を「0.5」に縮められた首位ソフトバンクは昨季王者の意地を見せ初回に、柳田悠岐選手が3ランホームランで先制しました。初回、先頭打者の周東佑京選手がレフトへのヒットで出塁すると、続く近藤健介選手が四球を選びチャンスメイク。1アウトから柳田選手が楽天先発の藤原聡大投手の初球を振り抜きレフトスタンドへ着弾させ3点のリードを作りました。