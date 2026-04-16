元ＴＢＳアナウンサーで２児ママの青木裕子が１６日、ＳＮＳを更新。第１子長男（１２）が小学校を卒業したことを改めて報告した。「長男が小学校を卒業しました。６年ってあっという間ですね。楽しい楽しい６年間でした。」「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを。長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました。ダイヤのピアスは、くれた本人はすっかり忘れていま